Школы искусств в Екатеринбурге могут выселить из зданий при переходе на обучение в одну смену

Детские школы искусств, которые располагаются в зданиях обычных школ, могут выселить при переходе на обучение в одну смену. Последнее здание ДШИ в Екатеринбурге было построено 30 лет назад и сегодня «художки» испытывают острый дефицит помещений, который только усугубляется с ростом рождаемости и строительством новых районов. Управление культуры города надеется, что получится привлечь застройщиков к строительству новых зданий на условиях государственно-частного партнерства.

«Многолетнее недофинансирование детских школ искусств сказывается. Школы располагаются в неприспособленных зданиях и помещениях и имеют острую необходимость в дополнительных площадях. Размещение ДШИ в зданиях общеобразовательных школ является серьезной проблемой. Согласно федеральной программе, все школы рано или поздно перейдут на обучение в одну смену. И детские школы искусств надо будет переносить в другие здания и пространства», – рассказал сегодня начальник управления культуры Илья Марков на заседании постоянной комиссии гордумы по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

По его словам, сегодня в Екатеринбурге охват детей программами дополнительного образования составляет 8%, хотя должен быть 12,5%. И при росте рождаемости этот процент будет еще падать, потому что новые школы не открываются. Особенно остро проблема стоит в новых районах – там пока нет ни одной детской школы искусств. И дети вынуждены ездить заниматься в другие районы.

«Строительство школ за счет государства прекратилось уже давно. В Екатеринбурге последняя детская школа искусств была построена в 1989 году, – рассказал Марков. – […] Мы проделали большую работу по оценке характеристик зданий, оценке их состояния, потребности в ремонте и так далее. Большинство зданий, с учетом современных требований, мягко говоря, оставляют желать лучшего».

По словам начальника управления культуры, выходом из ситуации могло бы стать привлечение застройщиков, которые могли бы при освоении территории строить не только обычные школы, но и художественные. Однако на сегодняшний день законодательно не закреплены никакие механизмы привлечения строителей при возведении культурных объектов.

«Мы обратились в адрес Федерального собрания с предложением поддержать инициативу. Сегодня реализуется национальный проект «Жилье и городская среда», в рамках которого применяются механизмы стимулирования застройщиков при комплексной застройке, но в состав не включены ни объекты культуры, ни ДШИ. Но мы считаем, что закрепление таких механизмов станет импульсом для сохранения дополнительного образования», – отметил Марков.

Пока же администрация Екатеринбурга ведет переговоры с застройщиками на местном уровне. В частности, с компанией «Форум-групп», чтобы на базе Губернаторского лицея в Солнечном получить площади под культурные проекты. При участии «РСГ-Академическое» ведется работа по доработке техзадания на строительство творческой академии в Преображенском парке, в состав которой войдет и школа искусств. Кроме того, мэрия планирует выкупить у Академического площади для открытия структурного подразделения ДШИ № 2 им. Мосина. Школа в районе может появиться уже в 2022 году.

Что касается старых школ, то их в ближайшей перспективе ждут только капитальные ремонты. В соответствии с муниципальной программой «Развитие культуры и искусства» на 2021-2025 годы выделено 52,346 миллиона рублей на разработку техзадания на проведение капремонта в семи школах. Но, как отметил Марков, ремонты будут возможны только при условии софинансирования из других бюджетов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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