В пандемию люди стали чаще обращаться в службу милосердия: «На 70% увеличилось количество пожилых»

В период пандемии в благотворительные организации стали чаще обращаться пожилые люди и матери-одиночки. Об этом «Новому Дню» рассказали представители Православной службы милосердия и проекта «Вещь добра».

«На 70% увеличилось количество пожилых. В период пандемии пенсионеры нуждались в продуктах. Наши добровольцы доставляли продукты бесконтактным способом либо на их средства, либо мы их брали из запасов службы. Вторая потребность – в лекарствах. Таким же способом добровольцы либо на средства подопечного шли в аптеку и покупали лекарства, либо выделяли определенную сумму и доставляли», – сообщила пресс-секретарь Православной службы милосердия Теона Мгвделадзе.

Служба милосердия также принимает одежду, которую могут оставить в специальных контейнерах все желающие (список пунктов приема вещей здесь). Как отметила Теона Мгвделадзе, в связи с коронавирусом центр гуманитарной помощи не закрывался, кардинальных изменений в работе нет. «Люди приносят одежду б/у с десяти до шести вечера в будние дни. В октябре мы выиграли грант и в пяти приходах установили благотворительные контейнеры для сбора одежды. Они огромные металлические. Люди могут в любое время хоть ночью, хоть днем принести вещи», – рассказала собеседница «Нового Дня».

Однако Мгвделадзе отметила, что пришлось закрыть сестринские посты в медицинских учреждениях, а также приют для мам: «С марта по июнь у нас были закрыты сестринские посты в медицинских учреждениях. В начале сентября нам разрешили работать, а сейчас вновь закрыли эти учреждения, и сестрам практически негде служить. У нас есть приют для мам, он тоже пока закрыт, потому что два человека заболели коронавирусом».

Пресс-секретарь рассказала, что служба предлагает бездомным квартиру, в которой они в течение года живут и проходят определенную программу: работают с психологом, ищут работу и социализируются.

Гуманитарную помощь в Екатеринбурге организует не только служба милосердия, но и ребята из проекта «Вещь добра». Как рассказал «Новому Дню» автор проекта Денис Лекомцев, на данный момент они активно собирают одежду с помощью установленных в городе специальных боксов (где расположены контейнеры, можно посмотреть на карте). «Их уже восемь штук. Пять еще стоит невостребованных, потому что мы боимся захлебнуться, так сказать, в текстиле. Примерно 60-70% вещей непригодны для дальнейшего использования, их отправляем на переработку. Остальное передаем в социальные организации», – сообщил Лекомцев.

Автор проекта также отметил, что в период пандемии им пришлось закрыть благотворительный магазин, поскольку арендодатель отказался идти на какие-либо уступки. Сейчас «Вещь добра» совместно с Фондом святой Екатерины запустили акцию по вывозу одежды из квартир.

Как говорит Денис Лекомцев, они разработали бланки и раздавали их с продуктовыми наборами всем, кто слышал про проект. «Примерно 511 людям передали одежду. Писали в основном женщины, которые остались одни, матери-одиночки и те, у кого кормилец потерял работу во время пандемии. При сортировке мы опираемся на принцип: что бы я надел на себя. И в принципе мы подбирали очень хороший гардероб, можно сказать, луками, чтобы все между собой гармонировало, и девушки выглядели бы красиво», – рассказал «Новому Дню» автор проекта.

Екатеринбург, Анна Темрук, Марина Симбирятина

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