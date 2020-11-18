На уральца, который «нашел» в банкомате деньги, завели уголовное дело

Сотрудники екатеринбургской транспортной полиции раскрыли кражу 25 тысяч рублей в аэропорту Кольцово.

Как сообщили «Новому Дню» пресс-службе УВД на транспорте по УрФО, к правоохранительным органам обратился 33-летний житель Новосибирска и рассказал, что в спешке оставил в банкомате снятые деньги, которые были необходимы ему для покупки автомобиля. Отсутствие 25 тысяч рублей обнаружил, находясь на привокзальной площади, однако, вернувшись, оставленных денег не нашел.

Транспортные полицейские установили, что купюры похитил 30-летний житель поселка Светлый Свердловской области, находившийся у соседнего банкомата. «Увидев, что мужчина оставил деньги, злоумышленник забрал их себе и вскоре потратил. В отношении похитителя дознаватели возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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