В Ельцин-центре с 1 января поменяется директор

Дина Сорокина уходит с поста директора Ельцин-центра по собственному желанию. С 1 января 2021 года руководителем будет назначен Олег Лутохин, который сейчас занимается в центре образовательными программами.

По данным пресс-службы Ельцин-центра, Дина Сорокина уходит по собственному желанию, чтобы заниматься своими проектами. На посту руководителя музея она проработала почти четыре года – с февраля 2016-го.

Новый директор Олег Лутохин тоже работает в Ельцин-центре с 2016 года. Как сообщает пресс-служба УрФУ, Лутохин – выпускник философского факультета УрГУ. Ранее основал независимый книжный магазин «Клейстер» и работал редактором журнала о моде и культуре What's the Fashion? в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 18.11.20

Пенсионерка перевела лже-сотрудникам здравоохранения, банка и налоговой 2,5 млн рублей. / Свидетель-медсестра подтвердила в суде, что не видела, как Васильев сдавал анализ мочи (ФОТО). / Мэрия Екатеринбурга заключит новый контракт на строительство новогоднего городка. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»