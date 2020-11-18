Жительница Березовского до смерти запинала гостя, которого заподозрила в краже мелочи

В Березовском вынесли приговор женщине, которая убила своего гостя – у мужчины из карманов высыпались монеты, в которых хозяйка признала свои деньги.

Убийство произошло в марте 2019 года, тогда в общежитии в квартире 41-летней безработной Оксаны Партиной собралась компания друзей. Праздновать они начали с утра, после обеда один из гостей прилег на диван, что разозлило хозяйку – она поддерживала чистоту мебели. На защиту Оксаны встал другой гость, между мужчинами завязалась драка. Тот, который пытался защитить женщину, упал, из его карманов высыпались монеты. Оксана начала избивать обоих, но особые претензии у нее были к ее же защитнику – ей показалось, что мелочь он у нее украл, как выяснялось, подозрение было безосновательным. Однако она пинала мужчину по разным частям тела, а затем всех гостей выгнала из комнаты, откуда сама больше не выходила.

Потерпевший, который получил тяжелые травмы, сначала сидел в коридоре, потом переместился в подъезд общежития, где и умер.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, за смерть человека судили двоих. Первый приговор вынесли второму мужчине – участнику драки. А Партина скрылась от суда и находилась в розыске. Ее нашли, по статье ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» она получила 10 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 18.11.20

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