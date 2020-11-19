На Урале «шестерка» влетела под КамАЗ. Один человек погиб, двое ранены (ФОТО)

Один человек погиб и еще двое пострадали в ДТП на 15-м км автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УГИБДД, авария случилась 18 ноября около 16 часов. Водитель стоявшего на обочине ВАЗ-2106 выехал на дорогу и не заметил идущий сзади грузовик, который врезался в легковушку.

От удара 30-летний водитель ВАЗа погиб на месте, его пассажиры – мужчина и женщина 1980 г.р. – с травмами доставлены в екатеринбургскую ГКБ № 23.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит, был ли водитель легковушки пьян. По факту ДТП ведется следствие.

Березовский, Елена Владимирова

Березовский. Другие новости 19.11.20

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