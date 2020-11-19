Прокуратура наказала работников МУПа из-за ребенка, провалившегося в колодец

В Свердловской области работников муниципального предприятия «Управление коммунальным комплексом» в Краснотурьинске наказали из-за открытого люка, в который провалился ребенок. Инцидент произошел 9 октября днем. Восьмилетний мальчик шел по территории бывшей средней школы, поскользнулся и упал в открытый колодец. «В результате падения несовершеннолетний испытал нравственные и физические страдания, сильный испуг, эмоциональный стресс», – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Ведомство провело проверку и выяснило, что МУП плохо справлялся со своими обязанностями по содержанию канализационной инфраструктуры, в том числе – из-за бесконтрольности со стороны руководства предприятия. Прокуратура внесла представление директору МУПа, по результатам рассмотрения которого главный инженер привлечен к дисциплинарной ответственности – ему сделали замечание. Канализационный колодец закрыли бетонной крышкой.

Екатеринбург, Елена Сычева

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