В Свердловской области заболело рекордное число жителей за сутки

В Свердловской области снова побит рекорд по числу заболевших коронавирусом за последние сутки – в регионе подтвержден диагноз у 369 человек, накануне был преодолен предыдущий максимум. Сейчас Средний Урал находится на пятой строчке в стране по числу зараженных за сутки. Всего в Свердловской области с момента начала распространения Covid-19 были инфицированы 42 088 человек.

За минувшие сутки коронавирус унес жизни еще девяти человек. Таким образом, в списке жертв болезни в Свердловской области уже 926 человек. Выписан из больниц за последний день 371 человек.

«Состояние 470 госпитализированных оценивается как тяжелое, 302 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 202 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в государственные больницы (находящиеся под управлением Минздрава региона), составляет 1037, проходящих лечение в муниципальных больницах (находящихся под управлением Горздрава Екатеринбурга), – 2458. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщили в региональном оперштабе.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 19.11.20

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