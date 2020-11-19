Пришло время Божоле. Екатеринбург встречает праздник молодого вина

Сегодня, 19 ноября, в третий четверг ноября, во Франции, да и во всем мире, отмечают праздник молодого вина. Так, сразу несколько винных баров Екатеринбурга открывают дегустацию божоле нуво – например, винный бар Karma и Bar.Olo. Винотека и бар «Бурбон» в пятницу приглашает всех желающих не только попробовать Beaujolais Nouveau и Beaugolais Crus, но и познакомиться с историей региона и винограда.

В магазинах божоле начали продавать с сегодняшнего дня, однако цены в алкомаркетах и винотеках Екатеринбурга могут отличаться более чем в два раза. Так в «Винотеке Соловьева» бутылка Beaujolais Nouveau обойдется в 1090 рублей. В винном магазине «Кино-Домино» за этот сорт просят 927 рублей. В Smart Wine Shop «Божоле Нуво Тренель» стоит 801 рубль. В Bar.Olo Beaujolais Nouveau продается по 890 рублей. В «Магнуме» «Божоле Нуво Тренель» стоит 709 рублей со скидкой. А в магазинах «Бристоль» бутылку «Божоле Нуво» со скидкой можно купить за 450 рублей.

«Божоле – молодое вино. Такие напитки, как правило, обладают ягодными нотками. Хорошо раскрываются спелые красные ягоды: вишня, клубника, смородина, малина. Его очень приятно пить, оно достаточно легкое. Хорошо подходит к сырам, легкому сушеному мясу. Также отмечу, что вино молодое, поэтому оно не предназначено для длительного хранения», – рассказал «Новому Дню» сомелье Тимур Саулебаев.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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