Банк России: во время удаленки на Урале подорожали халаты и тапочки

Переход свердловчан на удаленную работу из-за пандемии коронавируса заметно сказался на потребительском спросе. Подорожали товары, необходимые для дома, зато снизились цены на верхнюю одежду и косметику.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского ГУ Банка России, обустройство рабочего места дома оказалось удовольствием не из дешевых. Столы и стулья в октябре стоили дороже, чем год назад, почти на 9%, компьютерные стулья с мягкими сиденьями – на 8%, ноутбуки – на 5%. Кроме того, подорожали лампы и потолочные светильники.

Кроме того, аналитики отметили стремление сидящих по домам уральцев сделать свои квартиры комфортнее. Свердловчане стали покупать телевизоры, диваны и кресла. Одновременно зафиксирован рост цен на шторы (почти на 6%) и ткани для штор (10%). Завершает картину создания домашнего уюта повышение спроса на домашнюю одежду – халаты и тапочки.

Одновременно упал спрос на верхнюю и спортивную одежду, потому что из-за ограничительных мер жители региона стали реже выходить из дома и заниматься в спортзалах и фитнес-центрах. Например, в октябре текущего года кроссовки продавались на 3% дешевле, чем год назад, мужские утепленные куртки – на 2%, джинсы – на 1,5% дешевле, а женские сумки – почти на 6%.

Самоизоляция повлияла и на продажи парфюмерно-косметических товаров, цены на отдельные виды которых в октябре снизились, несмотря на ослабление рубля. Так, тушь для ресниц по сравнению с 2019 годом подешевела на 1,8%, туалетная вода – на 3%, а краска для волос – на4 %.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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