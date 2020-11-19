В Свердловской области на два дня объявлено штормовое предупреждение

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. По данным метеорологов, сегодня вечером ожидается сильный ветер с порывами до 25-27 м/с.

Добавим, непогода задержится до завтра. МЧС рекомендует быть бдительными и в чрезвычайных ситуациях звонить по телефону «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 19.11.20

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