Правительство доплатит перевозчикам и вокзалам за профилактику Covid-19

Правительство Свердловской области решило выплатить транспортникам и вокзалам субсидии – деньги пойдут на компенсацию затрат, понесенных на профилактику коронавируса, сообщили в департаменте информполитики региона. Там уточнили, что речь идет о 8,6 млн рублей.

Исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев сообщил, что так транспортные предприятия и вокзалы смогут частично возместить траты на проведение санитарной и дезинфицирующей обработки, а также на приобретение одноразовых защитных масок и перчаток, кожных антисептиков или дезинфицирующих салфеток для обработки рук.

Получить субсидию смогут частные автобусные предприятия, выполняющие регулярные рейсы на межмуниципальных маршрутах, и владельцы автовокзалов и автостанций. В Свердловской области более 20 таких организаций. «Для этого им необходимо до 27 ноября подать соответствующую заявку в министерство транспорта и дорожного хозяйства. Размер субсидии будет рассчитан исходя из количества автобусов, рейсов и числа сотрудников, а в случае с автовокзалами будет учитываться площадь помещений», – уточнили в департаменте.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 19.11.20

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