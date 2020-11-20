Облбюджет потратит на лицевые экраны для педагогов 10 млн

Областной бюджет выделяет 10 млн рублей на покупку т.н. лицевых экранов для педагогов – амуницию будут выдавать работникам детских садов и школ для защиты от коронавируса. Об этом сообщил в своем инстаграме губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Лицевые экраны в ближайшее время должны поступить и в детские сады – областное минобразования запрашивало у муниципалитетов актуальную потребность всех образовательных учреждений, выделено порядка 10 млн рублей из бюджета, закупка прошла», – сообщил он.

Напомним, ранее региональные власти обязали ставить защитные экраны в такси, а также устанавливать перегородки между столиками в заведениях общепита. При этом о герметичности речи не идет, а авторы решения не приводят никаких данных об эффективности подобных мер.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 20.11.20

На уличном фасаде Академии единоборств РМК покажут матч «Автомобилиста». / Куйвашев заявил о продлении дистанта для школьников. / Прения по делу травмированного в сквере Румянцева перенесли: заболел подсудимый. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»