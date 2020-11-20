В Первоуральске на высокой скорости столкнулись три автомобиля (ФОТО)

Сегодня днем в Первоуральске случилось ДТП с участием трех машин. Авария произошла на проспекте Космонавтов у ТЦ «Марс» около 11 часов дня.

На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, как виновник ДТП на высокой скорости промчался через перекресток на мигающий зеленый свет, задел машину, а затем сбил еще одну. Люди, которые подходили к пешеходному переходу, успели среагировать и отбежать, поэтому они не пострадали.

В областном УГИБДД «Новому Дню» сообщили, что женщина, находясь за рулем «Рено Меган» и двигаясь со стороны проспекта Ильича в сторону ул. Советской, не уступила дорогу «Фольксвагену Тигуану». «В результате происшествия водитель «Рено» допустил столкновение с «Тигуаном», от удара «Фольксваген» отбросило на стоящий у тротуара «Рено Логан», в которой находился 71-летний водитель. 28-летнюю женщину доставили в ГБУЗ СО Первоуральска. Остальные пассажиры травм не получили», – рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 20.11.20

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