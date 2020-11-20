Коронавирус из загранпоездок привезли меньше 2% прибывших в Свердловскую область

С момента частичного восстановления международного авиасообщения с Россией в Свердловскую область из-за границы приехали 47 490 человек, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Большинство из них – 46 303 – вовремя прошли ПЦР-тестирование на коронавирус. Положительный результат у 838 человек.

Отметим, неделю назад статистика выглядела следующим образом – на 13 ноября из-за рубежа в Свердловскую область прибыли 45 877 человек, вовремя прошли обследование и загрузили результаты тестов на Covid – 44 718 из них, положительные результаты были у 788 прибывших, т.е. также менее, чем у 2%.

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области подчеркнули, что речь идет не только о туристах, которые возвращаются с отдыха, например, из Турции или Танзании, но и о тех, кто прибывает в страну из загранкомандировок, кто возвращается специально организованными чартерными рейсами из других государств (в том числе напрямую в Кольцово, такие рейсы есть, к примеру, из Армении) и так далее.

Добавим, тех, кто не прошел тестирование вовремя и не внес результаты в специальную форму на Госуслугах, ждет наказание. Таких 1 187 человек, из них на 516 уже составили протоколы, оштрафовали 56 штрафов на общую сумму 532 тысячи рублей.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 20.11.20

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