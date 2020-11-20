В Екатеринбурге на базе ОДКБ открывается детский хоспис

В ближайшее время в Екатеринбурге на базе областной детской клинической больницы откроется детский хоспис. По словам главного врача ОДКБ Олега Аверьянова, медики рассчитывают, что первых пациентов смогут принять уже в декабре. Перед зданием отделения положили асфальт, смонтировали удобные пандусы и засеяли новый газон. Сейчас идут работы по внутренней отделке помещения, приобретаются необходимая мебель и оборудование. На эти цели руководство РМК выделило 7 млн рублей.

В УрФО пока нет аналогов создаваемому центру, где в одном месте были бы собраны все специалисты и оборудование. Родители при необходимости смогут на короткий срок оставить здесь ребенка под наблюдением специалистов. Екатеринбургский хоспис единовременно будет принимать до 27 пациентов. Вместе со стационаром продолжит работать и отделение выездной патронажной службы из двух бригад, которые будут оказывать детям помощь на дому.

Стоит отметить, что ОДКБ ведет активную работу по улучшению качества оказания медицинских услуг, в том числе – благодаря отлаженной системе взаимодействия с благотворительными организациями. Одним из главных благотворителей выступает Фонд святой Екатерины, который с начала пандемии взял на себя обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты, организовал горячее питание для врачей «красной зоны» и многое другое.

Сотрудничество фонда и ОДКБ продолжается уже несколько лет. Первым важным совместным проектом стало приобретение в 2017 году уникального оборудования для хирургической службы больницы. Тогда благотворители оплатили закупку высокоскоростной многофункциональной дрели, позволяющей выполнять операции значительно быстрее, увеличивая их безопасность и уменьшая риск послеоперационных осложнений. Тогда же для больницы приобрели скобу Мэйфилда, позволяющую добиться не только стабильного и фиксированного положения головы во время операции, но и придать максимально нужное положение, что напрямую влияет на сроки выполнения манипуляций и безопасность их проведения.

Кроме этого, фонд поставил партию специальных кроватей в отделения больницы, оборудовал детскую площадку в реабилитационном центре, передал перинатальному центру оборудование, позволяющее врачам точнее и более щадящим способом помогать новорожденным, а также более внимательно следить за состоянием пациентов во время операции. Был приобретен современный аппарат ультразвуковой диагностики, который позволяет выявлять различные внутриутробные пороки развития. Также в клинику поступили наркозный аппарат для реанимации перинатального центра и кардиомониторы, позволяющие следить за функциями организма новорожденных, находящихся в критическом состоянии.

«Сотрудничество с областной детской клинической больницей – один их наших приоритетных проектов. Во многом это связано с тем, что учредители фонда высоко оценивает ту работу, которую ведет коллектив под руководством главврача Олега Юрьевича Аверьянова. Ему удалось собрать не просто команду профессионалов, но людей, которые болеют душой за каждого пациента. Нам еще многое предстоит вместе сделать, множество проектов находятся в стадии разработки, но мы точно знаем, что вся помощь, которая оказывается ОДКБ, в конечном итоге доходит до маленьких пациентов, следовательно, количество спасенных и вылеченных детей будет только расти», – подчеркнул директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Екатеринбург, Елена Сычева

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