российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 20 ноября 2020, 15:50 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Власти Свердловской области потратят на новогодние подарки общественникам больше, чем на конфеты для детских домов

Власти Свердловской области начали подготовку к Новому году – на сайте госзакупок появилось два аукциона на покупку подарков. В одном из них речь идет о детях, презенты по второму достанутся общественным организациям – участникам онлайн встречи с губернатором. И на последних денег потратят больше.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», департамент госзакупок выделил 3 миллиона рублей на подарки «участникам онлайн-мероприятия подведения итогов года (представителям общественности Свердловской области) с участием Губернатора Свердловской области». Всего заказывается 2500 подарочных наборов, по 1200 за штуку. Подарки разошлют по всей территории Свердловской области, включая Екатеринбург. Общественники получат термосы и две кружки в упаковке из дерева, список получателей заказчик предоставит исполнителю отдельно.

Другой аукцион касается подарков детям: из детских домов, малообеспеченных семей и одаренных детей (победителей олимпиад, лауреатов премий, номинантов конкурсов). Заказчик – законодательное собрание Свердловской области. На подарки потратят 2,2 млн рублей, требуется две тысячи подарков по 1100 рублей за каждый. Каждый набор будет состоять из конфет разных видов, вафельных трубочек и шоколада, всего 34 позиции сладостей весом 600 граммов. Упаковка – рюкзак с пластиковой фурнитурой из ткани «Оксфорд», также в подарок входит игрушка в виде быка, в нее должны быть вложены конфеты. Дополнительно в подарок входит складная «нейроскакалка» – пластиковая трубка со светящимся LED-колесом на конце и кольцом, которое нужно крутить на ноге, перепрыгивая через ось.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 20.11.20

Екатеринбурженке вернули машину спустя шесть лет после угона. / Депутаты попросили у минфина денег на строительство газопроводов на уровне 2020 года. / В Екатеринбурге на базе ОДКБ открывается детский хоспис. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Экономика,