Власти Свердловской области потратят на новогодние подарки общественникам больше, чем на конфеты для детских домов

Власти Свердловской области начали подготовку к Новому году – на сайте госзакупок появилось два аукциона на покупку подарков. В одном из них речь идет о детях, презенты по второму достанутся общественным организациям – участникам онлайн встречи с губернатором. И на последних денег потратят больше.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», департамент госзакупок выделил 3 миллиона рублей на подарки «участникам онлайн-мероприятия подведения итогов года (представителям общественности Свердловской области) с участием Губернатора Свердловской области». Всего заказывается 2500 подарочных наборов, по 1200 за штуку. Подарки разошлют по всей территории Свердловской области, включая Екатеринбург. Общественники получат термосы и две кружки в упаковке из дерева, список получателей заказчик предоставит исполнителю отдельно.

Другой аукцион касается подарков детям: из детских домов, малообеспеченных семей и одаренных детей (победителей олимпиад, лауреатов премий, номинантов конкурсов). Заказчик – законодательное собрание Свердловской области. На подарки потратят 2,2 млн рублей, требуется две тысячи подарков по 1100 рублей за каждый. Каждый набор будет состоять из конфет разных видов, вафельных трубочек и шоколада, всего 34 позиции сладостей весом 600 граммов. Упаковка – рюкзак с пластиковой фурнитурой из ткани «Оксфорд», также в подарок входит игрушка в виде быка, в нее должны быть вложены конфеты. Дополнительно в подарок входит складная «нейроскакалка» – пластиковая трубка со светящимся LED-колесом на конце и кольцом, которое нужно крутить на ноге, перепрыгивая через ось.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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