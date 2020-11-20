На Урале объявили экстренное предупреждение – ожидается штормовой ветер

В Свердловской области на завтра объявлено экстренное предупреждение о непогоде. В регионе ожидается сильный ветер, порывы которого будут достигать 20 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области. Жителей региона просят быть бдительными.

В Уральском управлении по гидрометеорологии уточнили, что ветер может разгоняться еще сильнее – местами до 25-27 метров в секунду.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 20.11.20

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