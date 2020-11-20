Врач ковидария рассказала о вреде маникюра при коронавирусе

У врачей возникают сложности при диагностике насыщения крови кислородом у пациенток с коронавирусом, если у последних ярко накрашены ногти. Об этом рассказала врач одной из екатеринбургских больниц, перепрофилированных для пациентов с Covid-19, Александра Степанова (имя изменено из-за категорического запрета властей на то, чтобы практикующие медики давали несогласованные комментарии в СМИ по любым темам, касающимся коронавируса, – прим. ред.).

«Много пациенток в возрасте от 24 до 50, у кого сделан маникюр с гель-лаком, что само по себе может затруднять прохождение инфракрасного сигнала датчиков, установленных в пульсоксиметрах, а если это ещё темные или яркие оттенки, как кроваво-красный, коричневый, чёрный, то показания прибора могут быть искаженными ещё сильнее, не отражая реальную картину оксигенации. Когда пациентки идут на плановые госпитализации с операциями, их предупреждают, что нельзя яркий лак, а лучше вообще без него, а тут никак не угадать, потребуется ли тебе госпитализация, если вдруг заболеешь коронавирусом, так что я бы советовала девушка воздержаться пока от чрезмерно ярких и плотных оттенков на ногтях, это может сыграть злую шутку», – предупредила собеседница агентства.

Напомним, показатель сатурации меньше 95% является одним из критериев, когда решается вопрос о проведении КТ лёгких при коронавирусе или подозрении на него, чтобы исключить или подтвердить пневмонию.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 20.11.20

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