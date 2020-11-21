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Суббота, 21 ноября 2020, 10:59 мск

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В Новоуральске подростки похитили из храма ящик для пожертвований

Фото Росгвардии

В новоуральском храме Сергия Радонежского накануне случилось ЧП. Трое подростков похитили ящик с пожертвованиями прихожан. В момент кражи сработала сигнализация в храме.
Прибывшие на место сотрудники Росгвардии приступили к розыску налетчиков. Одного из них удалось задержать в лесопарке, 11-летий воришка пытался убежать от патруля. Там же был найден похищенный ящик.

«Чуть позже были задержаны еще двое несовершеннолетних подельников. Все трое юношей были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», – сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области.

Ящик с пожертвованиями был возвращен храму. В нем находилось порядка 80 тысяч рублей, но подростки не успели воспользоваться деньгами, отметили в ведомстве.

Новоуральск, Ангелина Сергеева

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