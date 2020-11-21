В Свердловской области резко увеличилось число тяжелых пациентов с ковидом – 214 человек находятся на ИВЛ

На Среднем Урале очередной рекорд по числу новых заражений коронавирусом. За минувшие сутки зарегистрировано 378 случаев: 172 больных выявлены в Екатеринбурге, остальные – еще в 42 муниципалитетах области.

По данным регионального оперативного штаба, 530 пациентов с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии (еще вчера таких было 458). 318 заболевших лежат в реанимациях, 214 из них могут дышать только с помощью аппаратов ИВЛ. «Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в государственные больницы (находящиеся под управлением минздрава региона), составляет 1141, проходящих лечение в муниципальных больницах (находящихся под управлением горздрава Екатеринбурга), – 2401», – сообщает штаб.

За сутки от коронавируса умерли 10 пациентов. Ковид унес жизни уже 943 свердловчан. Общее число случаев вируса в регионе за время пандемии достигло 42 838. За последние 24 часа из больниц были выписаны 382 человека.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 21.11.20

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