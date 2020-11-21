«Автомобилист» отыгрался с 0:2, но уступил «Торпедо» по буллитам

Екатеринбургский «Автомобилист» вновь вернулся на домашний лед, проведя сегодня матч против нижегородского «Торпедо». На игру впервые за месяц были допущены болельщики – владельцы сезонных абонементов. Но присутствие зрителей, а также возвращение в строй капитана Павла Дацюка не помогли екатеринбургской команде. «Автомобилист» проиграл со счетом 2:3, отдав победу сопернику лишь в серии буллитов.

Первый период матча прошел без голов, вторая двадцатиминутка стала более оживленной. «Торпедо» реализовал большинство, а затем благодаря точному броску Энди Миле повел в счете 2:0. Но еще до перерыва «Автомобилист» сумел сократить отставание – постарался Питер Холланд. В третьем отрезке Анатолий Голышев сравнял счет, и игра перешла в овертайм, а затем и в серию буллитов.

К слову, это уже третья подряд встреча «Автомобилиста» и «Торпедо», где победитель выявляется только по послематчевых броскам. На этот раз точнее оказались нижегородцы.

«Такие игры иногда случаются. Мы проводили много времени в атаке, не использовали кучу своих моментов, которые должны были реализовывать. С другой стороны, проявили характер, но, к сожалению, не добились нужного нам результата», – отметил после матча главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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