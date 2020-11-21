В Екатеринбурге муж ковидной пациентки напал на бригаду скорой помощи

В Екатеринбурге проходит доследственная проверка по факту нападения на бригаду скорой помощи. Инцидент случился в ночь на 21 ноября в квартире дома по улице Сурикова.

По данным следственного комитета, две женщины-медика прибыли по вызову к пациентке, которая заразилась коронавирусом. На них напал муж больной. Одна из работниц скорой получила травмы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

«Для определения степени тяжести вреда, причинённого пострадавшей сотруднице скорой помощи, будет проведено соответствующее экспертное исследование. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в ведомстве.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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