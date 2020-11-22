В Свердловской области за неделю коронавирусом заболели 2 552 человека

На Среднем Урале за минувшие 24 часа выявлено 385 новых случаев Covid-19 – это очередной рекорд суточной заболеваемости в регионе. Всего за семь дней в Свердловской области заболели свыше 2,5 тысяч жителей.

Диагноз был подтвержден у 185 жителей Екатеринбурга, остальные заболевшие – из 30 муниципалитетов области.

«Состояние 548 госпитализированных оценивается как тяжелое, 316 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 220 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в государственные больницы (находящиеся под управлением минздрава региона), составляет 1 034, проходящих лечение в муниципальных больницах (находящихся под управлением горздрава Екатеринбурга), – 2 341», – сообщили в региональном оперативном штабе.

За сутки от коронавируса скончалось еще 8 человек, а общее число летальных исходов в Свердловской области достигло 951. Врачи выписали из больниц 387 пациентов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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