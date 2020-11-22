Водоканал обещает восстановить водоснабжение Кировского района в ближайшие часы

Жители Кировского района Екатеринбурга сегодня с полудня сидят без горячей и холодной воды. Причиной стала авария на сетях Водоканала.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе муниципального предприятия, сегодня днем во внешней системе электроснабжения произошел скачок напряжения, из-за чего остановился насос и упало давление в водопроводе, обеспечивающий водой весь район. Дежурная бригада сразу выехала на место и занялась ремонтом. Час назад насос удалось запустить, и водоотвод начал заполняться водой. Но чтобы давление в трубах восстановилось полностью, понадобится несколько часов, отметили в Водоканале.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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