В центре Екатеринбурга заборы привязали к деревьям – чтоб не упали (ФОТО)

В центре Екатеринбурга жители города заметили интересное инженерное решение. Читатели «Нового Дня» прислали в редакцию фото, на которых видно, что на улице Карла Маркса возле Свердловского областного музыкально-эстетического педагогического колледжа к деревьям привязали покосившиеся заборы.

По всей видимости, к березе и липе приделали веревки, чтобы не упали старые ограждения.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 23.11.20

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