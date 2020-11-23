В Екатеринбурге похолодает и станет снежно

В ближайшие дни погода в Екатеринбурге начнет меняться, сообщает Гидрометцентр России. Под действием циклона, который движется с запада, в регион придет небольшое похолодание и осадки. Так, в понедельник днем ожидается около -3 градусов, а во вторник – до -5.

В среду и четверг будет -4, в пятницу и субботу – до -6, в воскресенье – до -7 градусов. По ночам до -8…-9 градусов. Причем со второй половины недели пойдет снег.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 23.11.20

Строители поддержали прокуроров, которые запрещают мэрии согласовывать облик зданий. / Названы окончательные результаты довыборов в ЕГД. / В центре Екатеринбурга заборы привязали к деревьям – чтоб не упали (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»