В ГУФСИН опровергли запрет на посещение осужденных

В свердловских колониях, в том числе ИК № 13 в Нижнем Тагиле, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов, надзорных ведомств и силовых структур, не вводилось дополнительных запретов на посещение, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУФСИН по региону. Ранее появилась информация о том, что режим пропуска к заключенным ужесточен из-за эпидемиологической обстановки, и к отбывающим наказание не будут пускать даже правозащитников и адвокатов, а лишь представителей органов исполнительной власти.

«С октября введены запреты на посещение заключенных, отбывающих наказание в исправительных колониях по всей области. Свидания запрещены уже три недели. В ИК № 13 обстановка лучше, чем даже в других, – в этой колонии на нулях все (имеется в виду заболеваемость коронавирусом, – прим. ред.). Эпидобстановка одинаковая в стране, ограничения действуют с марта месяца, на пару месяцев вводили разрешения на свидания, и все», – сказал руководитель пресс-службы ведомства Александр Левченко.

Екатеринбург, Елена Сычева

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