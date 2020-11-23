Сводка по коронавирусу: число заболевших в сутки продолжает расти

Свердловская область по-прежнему находится на пятой строчке по показателю суточной заболеваемости коронавирусом. За минувшие 24 часа диагноз подтвердился у 389 человек. За последние две недели показатель демонстрирует устойчивый рост, а 14 дней назад суточное число заразившихся Covid-19 было почти на сотню меньше, чем сейчас.

Как сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом в России, за последние сутки подтверждена смерть 10 жителей Свердловской области от Covid-19, в списке жертв – 961 человек. Выписаны из больниц за последние 24 часа 394 человека.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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