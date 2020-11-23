Гаишника за две взятки на 6 тысяч рублей оштрафовали на 40 тысяч

В Екатеринбурге бывший инспектор ДПС заплатит штраф 40 тысяч рублей за два эпизода мелкого взяточничества, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве рассказали, что суд вынес приговор гаишнику по двум эпизодам ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей». Оба преступления инспектор совершил в сентябре этого года – в обоих случаях деньги он брал у граждан бывших союзных республик, которые нарушили ПДД. В первом случае он взял 5,5 тысячи рублей, во втором – 500 рублей.

«Нечистый на руку представитель ГИБДД вскоре после задержания и изобличения был уволен из органов внутренних дел. Информация о его противоправной деятельности поступила на телефон доверия ГУ МВД России по Свердловской области. Сыщики подразделения собственной безопасности взяли ее в разработку и достаточно быстро вышли на подозреваемого», – отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 23.11.20

За время пандемии на Среднем Урале стало в полтора раза больше начинающих инвесторов. / Политологи – о довыборах в ЕГД: «Люди голосовали с фигой в кармане». / Сводка по коронавирусу: число заболевших в сутки продолжает расти. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»