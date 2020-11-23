Во время рейда по пьяным гаишники задержали наркокурьера

В Екатеринбурге во время сплошных рейдов ГИБДД по выявлению нетрезвых водителей госавтоинспекторы задержали наркокурьера. Его остановили в лесном массиве в Чкаловском районе города – экипаж дорожно-патрульной службы заметил подозрительного гражданина, который при виде сотрудников бросил на землю сверток с неизвестным веществом.

«На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Впоследствии экспертиза показала, что в свертке находилось синтетическое наркотическое средство мефедрон весом 2,39 грамма», – сообщили в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

С курьера взяли подписку о невыезде, в отношении него расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических веществ», максимальное наказание – три года лишения свободы.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 23.11.20

За выходные в Екатеринбурге поймали 29 пьяных водителей. / Гаишника за две взятки на 6 тысяч рублей оштрафовали на 40 тысяч. / За время пандемии на Среднем Урале стало в полтора раза больше начинающих инвесторов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»