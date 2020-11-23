Covid-bot: в Екатеринбурге болеет каждый 17-й житель

Авторы канала @ekb_covid_bot_info подвели итоги голосования среди подписчиков. Целью было выяснить, сколько в Екатеринбурге человек болеют коронавирусом в настоящее время. «Ответили 6407 человек (спасибо!). Каждый семнадцатый из вас ответил, что болеет прямо сейчас», – сообщили авторы канала.

При этом если бы в полуторамиллионном Екатеринбурге болел каждый 17-й житель, то число тех, кто заражен прямо сейчас, превышало бы 88 тысяч человек. По официальной статистике оперативного штаба Свердловской области, во всем регионе сейчас болеют 6 852 человека (с момента начала распространения инфекции заразились 43 612, выписаны из больниц – 35 792, умер – 961 человек). «Число пациентов в состоянии средней тяжести, проходящих лечение в муниципальных больницах (находящихся под управлением Горздрава Екатеринбурга), – 2 388», – уточнили в оперштабе.

В опросе канала @ekb_covid_bot_info 67% человек сообщили, что не болели коронавирусом, 4% указали, что уже переболели, а их дом попал на карту Роспотребнадзора, еще 3% отметили, что переболели чем-то похожим, но не смогли сдать тест, у 5% были схожие симптомы, но анализы они сдавать не стали сознательно, у 4% переболевших чем-то похожим тест показал отрицательный результат, наконец, 6% ответили, что болеют сейчас.

«Новых данных от Роспотребнадзора с точностью до домов по-прежнему нет, но, похоже, сейчас наименее подходящее время для посещения пожилых родственников», – заметили авторы канала.

Екатеринбург, Елена Сычева

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