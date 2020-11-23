Бывший пациент устроил пожар в психбольнице на Урале – ему отказались выдать справку для получения прав

Бывший пациент психиатрической больницы в Каменске-Уральском устроил пожар в медучреждении в минувшую пятницу вечером. В момент инцидента в здании находились 80 человек – больные и персонал, оставшийся на ночное дежурство. Мужчина хотел взять справку для получения водительских прав, но ему в выдаче документа отказали, потому что ранее он находился на лечении в стационаре в медучреждении для душевнобольных.

«Решив во что бы то ни стало заполучить права, мужчина придумал план, как раз и навсегда исключить свое имя из списка бывших пациентов. Начитавшись новостей о том, что зачастую поджигатели остаются безнаказанными, он придумал пробраться в здание и уничтожить документы», – сообщило издание «Время-пресс» со ссылкой на собственные источники.

По неподтвержденным данным, бывший пациент психбольницы переоделся рабочим, взял горючее, просидел несколько часов на крыше медучреждения, а когда большинство сотрудников ушло, пробрался через чердак в регистратуру и устроил пожар. С места происшествия он уехал на такси.

Екатеринбург, Елена Сычева

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