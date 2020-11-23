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Понедельник, 23 ноября 2020, 16:05 мск

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Екатеринбургского журналиста осудили по педофильской статье

Березовский районный суд только что вынес приговор по делу журналиста Максима Фадейкова, которого судили по п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет».

Заседание шло в закрытом режиме, подробности дела судья при зачитывании приговора раскрывать также не стал. Фадейкова признали виновным и приговорили к 14 годам 6 месяцам колонии строгого режима. В качестве возмещения морального вреда он должен выплатить 450 тысяч рублей.

Как сообщал ранее ЕАН со ссылкой на Фадейкова, он занимался расследованием о педофилах, списался в сети с девочкой, которая стала жертвой интернет-извращенцев, а родные спустя время написали заявление в СК о том, что он вступал с ней в интимную связь.

Максим Фадейков работал во многих уральских СМИ, пытался запускать собственные проекты. Суда он дожидался в СИЗО, к этому моменту он удалился из всех соцсетей. Занимался развитием своего ИП, у Максима – двое несовершеннолетних детей.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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