Уральский чиновник призвал не спасать «замерзающих» на прудах лебедей

Лебеди-шипуны, которые до сих пор не улетели на юг и остаются на местных водоемах, не нуждаются в спасении. Об этом заявил директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александр Кузнецов.

Чиновник пояснил, что отлет на юг у лебедей-шипунов начинается в сентябре и затягивается из-за не готовых к перелету молодых птиц, или позднего ледостава или потому, что птицам хватает еды на незамерзших водоемах. «Спасать их не надо, они улетят самостоятельно. Все места пребывания лебедей инспектора департамента хорошо знают, и будут оказывать им помощь в случае крайней необходимости», – цитирует Кузнецова департамент информполитики.

Людям иногда кажется, что у лебедей «сломаны» крылья. Но чаще всего это не так, говорят в департаменте. Лебеди-шипуны складывают крылья на спине пышным «домиком» и у молодых, полностью не отлинявших птиц крылья выглядят неестественно вывернутыми. При этом они совершенно здоровы. Численность лебедей-шипунов опасений не вызывает и постоянно растет. Ареал их обитания расширяется дальше на север. Однако лебедь-шипун остается занесенным в Красную книгу Свердловской области, и за его самовольное изъятие из природной среды предусмотрены штрафы: для физических лиц – до тысячи рублей, для должностных лиц – двух тысяч, а для юридических – до 20 тысяч рублей.

Спасать птицу, причем при обязательном участии сотрудника департамента, надо только в том случае, если лебедь не может самостоятельно добывать себе пищу. Тогда после отлова его отдадут на лечение.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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