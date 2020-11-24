В Нижнем Тагиле микроавтобус насмерть сбил пешехода (ФОТО)

Вчера вечером на Северном подъезде к Нижнему Тагилу водитель «газели» сбил мужчину, шедшего посередине проезжей части.

Как сообщили в ГИБДД Свердловской области, авария произошла из-за отсутствия на одежде пешехода светоотражателей: «Предварительно сотрудниками полиции установлено, что водитель автомобиля ГАЗ 2217, следуя по автодороге со стороны Екатеринбурга в направлении города Нижний Тагил, допустил наезд на неустановленного пешехода, который двигался по проезжей части вне населенного пункта. На верхней одежде пешехода световозвращающие элементы отсутствовали».

От полученных травм мужчин скончался на месте. По результатам освидетельствования, водитель микроавтобуса был трезв. Окончательная причина аварии будет установлена в ходе следствия.

В ведомстве добавили, что при обнаружении на проезжей части пешеходов, которые там находятся с явным риском для жизни, нужно о них сообщать в полицию по телефону 102 либо звонить в единую службу спасения – 112: «Экипажи полиции отреагируют незамедлительно и прибудут на указанное место для удаления граждан с проезжей части».

Также Госавтоинспекция напоминает о необходимости использования светоотражателей на верхней одежде и аксессуарах для того, чтобы быть замеченным автомобилистами в темное время суток. При отсутствии пешеходных дорожек, обочин и тротуаров следует идти по краю проезжей части навстречу движению транспортных средств.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 24.11.20

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