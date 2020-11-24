Екатеринбург не планирует тратить деньги на метро, канатную дорогу и новую ветку трамвая

В бюджете Екатеринбурга на следующий год не предусмотрены траты не только на строительство второй ветки метро и канатной дороги, но и на трамвайную ветку в Академический и Солнечный. Об этом сегодня на заседании Екатеринбургской гордумы заявил начальник городского департамента экономики Алексей Прядеин.

Чиновник представил основные моменты прогноза социально-экономического развития города на 2021 год. После этого депутат Дмитрий Сергин поинтересовался, а ведутся ли какие-то работы по строительству второй ветки метро и канатной дороги. По словам Прядеина, работа ведется. Подрядчик метрополитена готовит материалы для ценового аудита, документы нужны для заявки на софинансирование. Отметим, о подготовительных тратах на заявку для федерального и областного софинансирования в мэрии говорят уже не первый год. Что касается канатной дороги, о строительстве которой говорил глава города Александр Высокинский, то здесь есть только предложения по вариантам размещения: от театра драмы в сторону Первомайской или на Уктусе. Но финансирование на эти цели на следующий год не предусмотрено.

Депутат Андрей Пирожков поинтересовался, как обстоят дела с финансированием трамвайной ветки в Академический и Солнечный? Как оказалось, и на это в проекте бюджета пока ничего не заложено. Однако в этом случае перспективы не так печальны, как с метро. Председатель комитета по строительству Алексей Корюков уточнил, что пока проектированием занимается «РСГ-Академическое», застройщик нового, восьмого, района города, это частная компания, поэтому в бюджете города нет соответствующей строки расхода. Как только инвестор закончит свою часть работ, мэрия запланирует финансирование. Прядеин отметил, что по программе «Стимул» на 2022-2023 годы заложено 2 млрд рублей, возможно, трамвайную линию начнут строить в эти годы.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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