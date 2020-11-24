Сводка по коронавирусу: зафиксировано первое снижение заболеваемости за две недели

В Свердловской области зарегистрировано первое за последние две недели снижение суточного числа зарегистрированных случаев коронавируса – за последние 24 часа диагноз подтвердился у 384 человек (вчера – у 389), сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19. Из них 273 – в Екатеринбурге. При этом регион находится на пятой строчке по дневной заболеваемости в стране. Всего с момента распространения инфекции в Свердловской области заразились 43 996 человек.

«Состояние 554 госпитализированных оценивается как тяжелое, 320 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 213 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в государственные больницы (находящиеся под управлением минздрава региона), составляет 1 042, проходящих лечение в муниципальных больницах (находящихся под управлением горздрава Екатеринбурга), – 2 501. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – уточнили в оперштабе Свердловской области.

За последние сутки из больниц выписали 387 человек (всего 36 179). Подтверждена смерть 970 человек от коронавируса, в том числе девятерых за последние сутки.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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