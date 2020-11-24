Полиция займется поиском лесорубов с Шарташа

Директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин пожаловался на неизвестных, которые вырубили деревья, росшие на берегу неподалеку от школы виндсерферов. «Долгие годы они радовали посетителей лесопарка своей красотой в разное время года. Эти деревья никому не мешали, и само собой, когда я впервые узнал об этом, я поначалу даже не поверил, сегодня выехал на место и все увидел своими глазами. Варвары, вандалы, как еще назвать этих людей», – написал он.

По словам Зиганшина, всю информацию, какой располагает дирекция парка, передали в полицию. Он также обратился к горожанам с просьбой помочь в поисках лесорубов. «Конечно, я понимаю, что найти этих вандалов мало шансов, и деревьев-то мы не вернем уже, но я хочу обратиться ко всем горожанам и посетителям лесопарка – если кто-то что-то видел или знает о данном происшествии, прошу сообщить мне по телефону 8-967-854-55-53 или на почту shartash-park@mail.ru», – написал Зиганшин и уточнил, что весной на месте срубленных могут быть высажены новые ивы.

В полиции Екатеринбурга сообщили, что проверяют информацию о незаконной вырубке деревьев. «В случае выявления нарушений законодательства органы внутренних дел примут меры в рамках своей компетенции», – отметили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

Екатеринбург, Елена Сычева

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