Сроки приема детей в первые классы в этом году перенесены

В Екатеринбурге изменились сроки приема детей в первые классы. Как рассказала сегодня на брифинге заместитель главы департамента образования Елена Кречетова, если в прежние годы документы начинали принимать с 1 февраля, то в этом году речь идет о 1 апреля.

С этого дня можно будет подать документы на будущего первоклашку от родителей-льготников и по месту прописки. С 6 июля и до 5 сентября будут приниматься документы от всех остальных желающих – если в школе, куда они хотят попасть, останутся свободные места.

Документы можно будет подать через сайт «Госуслуги», МФЦ или очно в приемные комиссии образовательный учреждений. Также в этом году заявления можно будет подать в электронном виде на почту школы, или через отделения «Почты России». Новый регламент приема заявок будет разработан до 15 марта 2021 года.

Отметим, что в Екатеринбурге родителей, которые хотели зачислить своих детей в определенные школы и лицеи, несколько лет подряд обрушивали сайт госуслуг. Чтобы избежать этого, теперь в уральской столице документы подаются по районам, в определенные дни.

В этом году в школы должны пойти порядка 21,5 тысячи первоклашек.

Екатеринбург, Александра Столицына

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