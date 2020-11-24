Екатеринбуржца будут судить за «преступление против общественной нравственности» – он выложил в ВК порно с женщиной, изображавшей подростка

Свердловские следователи отчитались о завершении расследования уголовного дела о «преступлениях против общественной нравственности», сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. 31-летний житель Екатеринбурга выложил у себя в соцсети несколько порно-роликов. Один из них привлек особое внимание силовиков. «На нем была запечатлена молодая женщина, изображающая из себя несовершеннолетнюю. Это, согласно примечанию к соответствующей статье УК РФ, квалифицируется как материал, содержащий порнографическое изображение несовершеннолетнего. Распространение такого рода изображений в интернете относится к категории тяжких преступлений, и за него предусмотрено наказание на срок от трех до десяти лет лишения свободы», – объяснили в СКР.

Чуть больше подробностей дали в ГУ МВД России по Свердловской области. «Любителя «клубнички» во всемирной паутине в марте 2020 года выявили сотрудники полиции из специализированного подразделения «К». В одном из незаконно распространенных обвиняемым в интернете роликов главной героиней была женщина, игравшая роль несовершеннолетней в парике с косичками, – сообщил начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых. – Распространитель порнопродукции на учёте у нарколога и психиатра не состоит, к уголовной ответственности не привлекался. Это холостой житель столицы Среднего Урала, не обременённый супружескими обязанностями».

Дело завели по двум статьям – п. «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ «Распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних с использованием сети «Интернет» и п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ «Незаконное распространение порнографических материалов с использованием сети «Интернет». Расследование уже завершено, прокуратура утвердила обвинительный приговор, материалы направлены в суд. «Вину обвиняемый признал и раскаялся в содеянном», – заметили в СКР.

Екатеринбург, Елена Сычева

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