Результаты тестов на коронавирус будут загружать в кабинет на «Госуслугах»

Результаты тестов на коронавирус будут загружать прямо в личный кабинет на сайте госуслуг, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в десяти регионах страны уже проводится эксперимент.

«Цифровизовать информацию возможно, мы работаем, у нас пилот в 10 регионах, переводим позицию из постановления о том, что в течение 48 часов должен быть готов результат анализа на коронавирус. Вместе с министерством цифрового развития работаем, чтобы в течение часа после получения результата он в личный кабинет на «Госуслугах» уходил», – сказала она сегодня на пресс-конференции.

По словам главы ведомства, сейчас происходит «цифровизация пандемии». «Мы шагнули вперед по обработке и сбору данных, по доведению информации, формированию ресурсов, это отдельная история», – отметила она.

Москва, Екатерина Норсеева

Москва. Другие новости 24.11.20

Попова: в России не зарегистрировано случаев повторного заражения Covid-19. / В Среднеуральске спасли рыбака, под которым треснул лед. / Екатеринбуржца будут судить за «преступление против общественной нравственности» – он выложил в ВК порно с женщиной, изображавшей подростка. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»