Главный санврач России объяснила, зачем переболевшим коронавирусом надо защищаться

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, для чего людям, у которых есть антитела к коронавирусу – после болезни или прививки, – необходимо сидеть на карантине после контакта с заболевшим или соблюдать меры предосторожности, выдерживая дистанцию и используя маски.

«Это вирус, в основе которого лежит РНК, из того, что мы сегодня знаем, к таким же вирусам относится герпес. От него иммунитет нестерилен – сам человек не заболевает, но вирус живет в клетках организма, на слизистых, поэтому человек, у которого есть иммунитет, может содержать на слизистой коронавирус и может стать источником инфекции для кого-то», – объяснила Попова сегодня на пресс-конференции.

По словам главного санврача России, «ни одна вакцина в мире не защищает от встречи с возбудителем вируса и от проникновения его в организм». «Это может быть, и это бывает при гриппе, ряде других инфекций. Она защищает от тяжелого течения и смерти. Для этого делается вакцина. Это не скафандр. Порядка 2,5-3% из числа переболевших гриппом у нас – привитые. Мы понимаем, вакцина не изолирует человека от вируса, но у нас нет погибших и тяжелых больных среди привитых», – подчеркнула главный санврач страны.

Москва, Екатерина Норсеева

Москва. Другие новости 24.11.20

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