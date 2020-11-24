Некурящий гражданин Китая пытался вывезти через Кольцово партию элитных трубок (ФОТО)

В аэропорту Кольцово сотрудники таможни задержали партию курительных трубок, которую пытался вывезти на родину гражданин Китая.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского таможенного управления, 25 дорогих трубок американских и итальянских брендов авиапассажир купил в России, и, вероятно, собирался перепродать в Китае. По предварительной оценке, стоимость отдельных экземпляров превышает 100 тысяч рублей.

«В объяснении авиапассажир заявил, что не курит табак. Это заявление подтвердило предположение таможенников, что товар перевозится не для личного использования», – прокомментировал начальник таможенного поста «Аэропорт Кольцово (пассажирский)" Дмитрий Шишкин.

В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении. Товар направлен на экспертизу для определения стоимости. Авиапассажиру грозит штраф до двукратной стоимости перемещаемого товара. В случае оплаты административного штрафа и соблюдения всех таможенных формальностей курительные трубки вернутся к владельцу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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