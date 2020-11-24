Контроль за общественной палатой Екатеринбурга перешел к гордуме

Депутаты Екатеринбургской гордумы утвердили изменения регламента работы общественной палаты – вопрос уже обсуждался полгода назад и вылился в публичный скандал.

Сегодня спикер думы Игорь Володин сначала предложил проголосовать за этот вопрос вообще без обсуждений, большинство идею одобрило. «Что за вопрос мы должны были рассмотреть, кто инициатор и зачем это нужно?" – поинтересовался Роман Ступников, и председатель ОП Александр Косинцев был вынужден объяснить, какие вносятся изменения.

Первое касается принципа формирования ОП: ранее предлагалось выбирать ее членов только из числа представителей общественных объединений, но теперь решили сохранить возможность участвовать самовыдвиженцам. Треть членов выберет гордума, треть администрация, оставшихся утвердят уже избранные совместно.

Второй нюанс касается процедуры формирования ОП: инициировать избрание новых членов будет дума, а не мэрия. Третье изменение – тех, кто трижды прогулял заседание ОП, смогут исключить из ее рядов (этот пункт и весной нашел поддержку). Последнее – материальная база должна перейти от администрации к гордуме. Главные споры вызвал последний пункт – не все депутаты считают, что они должны контролировать материальное оснащение общественников. Как указали представители мэрии, общественники считают, что материально-техническое оснащение не должно переходить в думу. Вице-спикер Виктор Тестов заявил, что в новой редакции идет речь не о материально-техническом обеспечении, а об организационно-методическом.

Депутат Михаил Матвеев предложил проголосовать за проект, но исключить этот спорный пункт. Его идею поддержали только 13 депутатов, и предложение не прошло. В итоге депутаты проголосовали за принятие проекта полностью, 19 высказались за, семеро воздержались, противников проекта не нашлось.

Добавим, полномочия текущего состава общественной палаты истекают 28 февраля, объявить новый конкурс должны до 28 ноября.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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