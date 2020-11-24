Полиция обещает миллион рублей за помощь в раскрытии убийства двухлетней давности (ФОТО)

Полиция Свердловской области просит помощи общественности в раскрытии жестокого убийства 36-летней женщины и её 12-летней дочери. Тот, кто сможет опознать преступника по фотороботу, получит миллион рублей. Об этом сообщил «Новому Дню» пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Преступление было совершено 20 октября 2018 года в одной из квартир дома № 87 по Ленинградскому проспекту в Нижнем Тагиле. Как сообщил Валерий Горелых, к двойному убийству может быть причастен мужчина славянской внешности, 30-35 лет, среднего телосложения, с вытянутым лицом, ростом около 170 см. На руке у него имелась татуировка в виде восходящего солнца. Из квартиры убитых похищены ноутбук Lenovo G-580 в корпусе чёрного цвета и планшет Samsung SM-T210.

Тому, кто поможет установить личность убийцы, МВД гарантирует конфиденциальность и вознаграждение в размере одного миллиона рублей. Оперуполномоченные ждут сообщений по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД по Свердловской области 8(343) 358-71-61.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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