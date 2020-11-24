Над Екатеринбургом повис смог

Жители Екатеринбурга заметили смог и почувствовали запах гари.

«Будто что-то сжигают. Похоже на запах резины. Неприятный, достаточно резкий. Открываешь окно, сразу вся комната в этом запахе. Ветер разносит его ещё. Наверху чувствуется сильнее, чем внизу», – поделилась с «Новым Днем» наблюдениями читательница Марина.

В Свердловском Гидрометцентре заявили, что к этому часу превышений предельно допустимых концентраций каких-либо веществ не зафиксировано.

«Пока у нас особенно повышенных концентраций не было. Оставили до утра. Завтра будем смотреть свежие данные. Пока предупреждений не передаем», – сообщила «Новому Дню» Галина Шепоренко, главный метеоролог Свердловского Гидрометцентра.

Екатеринбург, Анна Темрук

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