Ушел из жизни заслуженный врач РСФСР Александр Блохин

Сегодня, 24 ноября, на 83-м году жизни скоропостижно скончался заслуженный врач РСФСР, доктор медицинских наук, профессор, бывший директор Уральского научно-практического центра медико-социальных и экономических проблем здравоохранения Александр Блохин.

Как сообщили РИА «Новый День» в областном минздраве, Александр Блохин с 1969 года работал на руководящих должностях в лечебных учреждениях Свердловской области. В 1975 году он подготовил и успешно защитил кандидатскую, а 1982 году – докторскую диссертацию. С 1970 года – заместитель заведующего облздравотделом, а с 1977 года – первый заместитель заведующего Свердловским облздравотделом. В 1984-1986 гг. Блохин работал заведующим областным отделом социального обеспечения Свердловского облисполкома, а с 1986 по 1991 г. был начальником Главного управления здравоохранения Свердловской области.

В 1992 году Александр Борисович был назначен заместителем председателя правительства Свердловской области по социальным вопросам.

В 1995 году по его личной инициативе был создан научный практический центр «Уралмедсоцэкономпроблем», и Александр Блохин возглавлял его до 2014 года.

В 1998 году он открыл кафедру Управления и экономики здравоохранения в Уральском экономическом университете. Также Александр Блохин являлся заместителем председателя диссертационного совета при Институте иммунологии и экологии УрО РАН по специальности «Общественное здоровье и здравоохранение». Автор свыше 200 научных статей, 12 монографий.

Александр Блохин был награжден орденом Трудового красного знамени, многими медалями и грамотами правительства РФ, правительства и губернатора Свердловской области.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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