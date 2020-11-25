ФАС нашла нарушения в рекламе застройщика про девочку со средним пальцем

В Екатеринбурге суд рассмотрит дело о нарушении законодательства о рекламе – речь о нашумевшем ролике компании «Брусника», который снял режиссер Илья Найшуллер. В нем девочка, семья которой переезжает из хрущевки в новостройку, показывает средний палец в сторону старого дома. «Стало мне интересно, а можно ли в рекламном ролике несовершеннолетней девочке демонстрировать «фак». Обратился с редакционным запросом в Федеральную антимонопольную службу. И пришел ответ (определение) аж на 8 страницах, почему так делать нельзя. ФАС возбудила дело по признакам нарушения законодательства РФ о рекламе», – сообщил журналист Роберт Карапетян в своем фейсбуке.

По его информации, дело будет рассматриваться 17 декабря 2020 года в 17:00 по видео-конференц-связи. «Новому Дню» в пресс-службе свердловского управления ФАС сообщили, что возбуждено дело по пяти признакам нарушения законодательства о рекламе. «Первое – реклама не должна формировать негативное отношение к лицам, которые не используют рекламируемый товар, в данном случае те, кто живут не в новостройках и не пользуются услугами «Брусники». Второе – не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, это сам жест девочки. Третье – не допускается реклама, где отсутствует часть существенной информации, в данном случае размещено мало информации о застройщике. Четвертое – тут сразу комплекс, касающийся несовершеннолетних. В рекламе не допускается изображение несовершеннолетних, чтобы они побуждали родителей приобрести какой-то товар; не допускается создание впечатления, что те, кто обладает товаром, находятся в предпочтительном положении по отношению к сверстникам; не допускается формирование комплекса неполноценности у тех, кто не обладает таким товаром. Последнее, пятое, – когда реклама связана с привлечением средств долевого строительства, она должна содержать адрес сайта единой информационной системы жилищного строительства, нашдом.рф», – сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

В свою очередь, в «Бруснике», которая выступила заказчиком ролика, прокомментировали «Новому Дню» ситуацию с предстоящим судом лаконично: «Потому что ФАС тоже нужна реклама».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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