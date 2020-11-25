В Новоуральске легковушка сбила несовершеннолетнюю девушку (ФОТО)

В Новоуральске устанавливаются обстоятельства ДТП, в котором пострадала 17-летняя девушка.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, авария произошла 24 ноября около 17 часов по улице Ленина, 51. «Водитель, находясь за рулем «Рено Логан», допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, пересекающего проезжую часть в неположенном месте в темное время суток», – рассказали в пресс-службе ведомства.

В результате ДТП ребенок получил травмы – перелом ключицы. В ГАИ добавили, что к административной ответственности за нарушение ПДД мужчина привлекался 7 раз. В настоящий момент информация о ДТП передана в подразделение по делам несовершеннолетних для дальнейшего разбирательства.

Госавтоинспекция призывает родителей учить своих детей правилам перехода проезжей части дороги и рассказывать, как избежать дорожных «ловушек». Также размещать на одежде ребёнка световозвращающие элементы для лучшей видимости на проезжей части. Водителям необходимо снижать скорость перед пешеходным переходом, тем более, в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, а если дорогу переходит пешеход, то предоставлять ему преимущество в движении.

Новоуральск, Марина Симбирятина

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